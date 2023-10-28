Yaklaşık 350 Bin Lego Parçasıyla Türk Bayrağı Yaparak Guinnes Rekorlar Kitabı'na Girdi

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde bulunan LEGOLAND Discovery Centre İstanbul'da, Cumhuriyet'in 100. yılı için 350 bine yakın Lego parçasıyla dev Türk bayrağı yapıldı.

Bir ay süren çalışmalara, merkezi ziyaret eden 6 bin kişi katkı sundu. Çalışmalarda özel olarak seçilen 3-14 yaş arası çocuklar da yer aldı.

760 saatlik çalışmanın sonucunda 4.40 x 7.34 metre ölçülerinde dev Türk bayrağı ortaya çıktı.

Dev bayrak, Guinnes Rekorlar Kitabı yetkililerinin ölçümü ve onayının ardından ''dünyada Lego ile yapılan en büyük bayrak'' unvanını aldı.​​​​​​