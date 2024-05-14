Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın başkanlıktaki 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart Pazartesi günü başlayan Yargıtay başkanlığı seçimleri sonuçlandı.

Haftalar boyunca yapılan 30'u aşkın oylamada hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamamıştı.

YARGITAY'DA DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ

36. tur oylaması sonucunda da adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları anlaşıldığından 37. tur seçimlerine bugün devam edildi.

YARGITAY BAŞKANI ÖMER KERKEZ OLDU

37. tur seçimlerinde Muhsin Şentürk'ün adaylıktan çekilmesi nedeniyle Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez yarıştı. Oylamada Mehmet Akarca 103 oy, Ömer Kerkez 193 oy aldı. 324 oyun kullanıldığı 37.turda 8 oy boş, 20 oy da geçersiz sayıldı. Ömer Kerkez, 193 oy alarak seçilme yeterliliği olan 175 oyu aştı ve Yargıtay Başkanı seçildi.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Ömer Kerkez'in Yargıtay Başkanlığına seçilmesinin ardından "Ömer Kerkez kimdir?" sorusu gündem oldu. İşte Ömer Kerkez'in özgeçmişini sizler için derledik.

Antakya'da 1966 yılında doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına Antakya'da başladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini Trabzon'da tamamlayan Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini başarıyla yerine getirdi. 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.