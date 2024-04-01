Yargıtay'da seçim çıkmazı! Seçim yine tamamlanamadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın başkanlıktaki 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart Pazartesi günü başlayan başkanlık seçimi 1 haftadır devam ediyor.

1 Nisan'da yapılan seçimlerde mevcut başkan ve aday Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı.

Geçen hafta adaylar arasında en az oyu aldığı için oylamadan elenen Muhsin Şentürk kanun gereği 11. turda yeniden aday oldu.

11. turda Mehmet Akarca 85, Ömer Kerkez 102, Muhsin Şentürk 117 oy aldı. Adayların salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçim yine tamamlanamadı.

Bu nedenle seçimler 2 Nisan'a kaldı. 2 Nisan'da başkanlık için 2 tur yapılacak.

2 turda da adaylardan biri salt çoğunluğu sağlayamaz ise oylamaya 3 Nisan'da da devam edilecek. 3 Nisan'da da 2 tur oylama yapılacak.