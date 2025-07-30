Yarın son gün! Eski ehliyetini yenilemeyen 7 bin 438 TL ödeyecek
31 Temmuz 2025’e kadar sadece 15 TL’ye değiştirilebilen eski tip ehliyetler için süre doluyor. 1 Ağustos’tan itibaren bu ücret 7 bin 438 TL’ye yükselecek. İşte detaylar…
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için verilen süre 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Sürenin dolmasının ardından yüksek ücretli dönem başlayacak.
15 TL YERİNE 7 BİN 438 TL ÖDENECEK
Şu an sadece 15 TL’ye değiştirilebilen ehliyetler, yarından sonra 7 bin 438 TL’ye yenilenecek. Süresinde işlem yapmayanlar ciddi bir maliyetle karşılaşacak.
Eski ehliyetler, Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden değiştirilebilecek. Randevu almak şart.
Vatandaşlar, randevularını şu kanallardan oluşturabiliyor:
nvi.gov.tr
ALO 199 hattı
Nüfus müdürlükleri
2 İŞ GÜNÜNDE TESLİM
Başvuru tamamlandıktan sonra geçici sürücü belgesi veriliyor. Kalıcı ehliyet ise en geç iki iş günü içinde vatandaşın adresine gönderiliyor.
Yeni ehliyet teslim edilene kadar geçici belge ile araç kullanmak yasal olarak mümkün olacak.
Ehliyetini yenilemeyen sürücüler, hem 7 bin 438 TL ödeyecek hem de trafik kontrollerinde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden işlemlerin 31 Temmuz'a kadar tamamlanması gerekiyor.