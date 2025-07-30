Yarın son gün! Eski ehliyetini yenilemeyen 7 bin 438 TL ödeyecek

31 Temmuz 2025’e kadar sadece 15 TL’ye değiştirilebilen eski tip ehliyetler için süre doluyor. 1 Ağustos’tan itibaren bu ücret 7 bin 438 TL’ye yükselecek. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yarın son gün! Eski ehliyetini yenilemeyen 7 bin 438 TL ödeyecek - Resim: 1

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için verilen süre 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Sürenin dolmasının ardından yüksek ücretli dönem başlayacak.

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Yarın son gün! Eski ehliyetini yenilemeyen 7 bin 438 TL ödeyecek - Resim: 2

15 TL YERİNE 7 BİN 438 TL ÖDENECEK

Şu an sadece 15 TL’ye değiştirilebilen ehliyetler, yarından sonra 7 bin 438 TL’ye yenilenecek. Süresinde işlem yapmayanlar ciddi bir maliyetle karşılaşacak.

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Yarın son gün! Eski ehliyetini yenilemeyen 7 bin 438 TL ödeyecek - Resim: 3

Eski ehliyetler, Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden değiştirilebilecek. Randevu almak şart.

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Yarın son gün! Eski ehliyetini yenilemeyen 7 bin 438 TL ödeyecek - Resim: 4

Vatandaşlar, randevularını şu kanallardan oluşturabiliyor:

nvi.gov.tr
ALO 199 hattı
Nüfus müdürlükleri

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Yarın son gün! Eski ehliyetini yenilemeyen 7 bin 438 TL ödeyecek - Resim: 5

2 İŞ GÜNÜNDE TESLİM

Başvuru tamamlandıktan sonra geçici sürücü belgesi veriliyor. Kalıcı ehliyet ise en geç iki iş günü içinde vatandaşın adresine gönderiliyor.

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Yarın son gün! Eski ehliyetini yenilemeyen 7 bin 438 TL ödeyecek - Resim: 6

Yeni ehliyet teslim edilene kadar geçici belge ile araç kullanmak yasal olarak mümkün olacak. 

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Yarın son gün! Eski ehliyetini yenilemeyen 7 bin 438 TL ödeyecek - Resim: 7

Ehliyetini yenilemeyen sürücüler, hem 7 bin 438 TL ödeyecek hem de trafik kontrollerinde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden işlemlerin 31 Temmuz'a kadar tamamlanması gerekiyor.

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