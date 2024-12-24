Yeni asgari ücretin detayları: İşçiyi ve işvereni neler bekliyor?

İŞVERENE AYLIK MALİYET: 30 BİN 556TL

Yeni asgari ücretle birlikte, işverene aylık maliyet de netleşti. İşverenler, her bir asgari ücretli çalışan için 30.556,46 TL ödeme yapacak. Bu miktar, SGK ve işsizlik sigortası primlerinin yanı sıra diğer yükümlülükleri de kapsıyor.