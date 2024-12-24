Yeni asgari ücretin detayları: İşçiyi ve işvereni neler bekliyor?
Yeni yılda asgari ücret, brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak belirlendi. Peki bu ücret artışı ile işçiyi ve işvereni neler bekliyor? İşte detaylar…
İŞVERENE AYLIK MALİYET: 30 BİN 556TL
Yeni asgari ücretle birlikte, işverene aylık maliyet de netleşti. İşverenler, her bir asgari ücretli çalışan için 30.556,46 TL ödeme yapacak. Bu miktar, SGK ve işsizlik sigortası primlerinin yanı sıra diğer yükümlülükleri de kapsıyor.
Brüt ücret üzerinden hesaplanan 3.640,77 TL’lik SGK primi ve 260,06 TL’lik işsizlik sigortası primi, işçinin maaşından kesilecek. Aynı zamanda işverene ek yük olarak, 4.030,85 TL’lik SGK işveren payı ve 520,11 TL’lik işveren işsizlik sigorta primi ekleniyor.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1000 TL’YE YÜKSELTİLDİ
Yeni düzenlemeyle birlikte devletin asgari ücretli çalışan başına işverenlere verdiği destek de artırıldı. Asgari ücret desteği, 700 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldı.
DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Yeni asgari ücret ile birlikte 1 Ocak 2025 itibarıyla işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ve kıdem tazminatı gibi birçok önemli kalemde değişiklikler yaşanacak. Bu değişiklikler, işçiler ve işverenler için yeni düzenlemeleri beraberinde getirecek.