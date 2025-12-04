Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları!
Teknoloji devi Google, geleneksel 'Yılın Arama Trendleri 2025' listelerini açıkladı. Türkiye’deki popüler aramalarda teknoloji, spor, yerli dizi "Eşref Rüya" ve ünlü isimler "Ferdi Tayfur" ile "Osimhen" öne çıktı.
Yılın sonuna yaklaşırken, Google da diğer küresel şirketler gibi 2025 yılına ait popüler arama trendlerini ve analizlerini dünya çapında ve ülke bazlı olarak kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye'nin 2025 Arama Trendleri listesi; "Aramalar", "İsimler", "Kaybettiklerimiz", "Diziler", "Filmler", "Tarifler", "Ne zaman?", "Ne giyilir?", "Nesi meşhur?" ve "Nasıl yenir?" olmak üzere on ana başlık altında toplandı.
İşte Türkiye'de 2025 yılında Google'da en çok arananlar:
Aramalar
1. Gemini
2. İstanbul Depremi
3. Eşref Rüya
4. Türkiye İspanya
5. Squid Game
6. Ferdi Tayfur
7. Fenerbahçe Benfica
8. Avrupa Ligi
9. Türkiye Macaristan
10. Fenerbahçe Feyenoord
İsimler
1. Osimhen
2. Fatih Ürek
3. Sadettin Saran
4. Leroy Sane
5. Talisca
6. Ederson
7. Alperen Şengün
8. Sevil Akdağ
9. Lemina
10. Diego Carlos
Tarifler
1. Spoonful Tarifi
2. 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
3. Lokanta Usulü Beyti Tarifi
4. Mevlana Çorbası Tarifi
5. Soğan Dolması Tarifi
6. Dubai Çikolatası Tarifi
7. Squid Game Şekeri Tarifi
8. Tulumba Tatlısı Tarifi
9. Ev Baklava Tarifi
10. Dalgona Şekeri Tarifi
Kaybettiklerimiz
1. Ferdi Tayfur
2. Volkan Konak
3. Nihal Candan
4. Sırrı Süreyya Önder
5. Şinasi Yurtsever
6. Güllü
7. Ferdi Zeyrek
8. Edip Akbayram
9. Ece Gürel
10. Diogo Jota
Diziler
1. Eşref Rüya
2. Squid Game
3. Gassal
4. Uzak Şehir
5. Kral Kaybederse
6. Bahar
7. Wednesday
8. Leyla
9. Prens
10. Deha
Filmler
1. Minecraft
2. Kadıköy Boğası
3. Uykucu
4. F1
5. Aydede
6. Karantina
7. Sihirli Annem
8. Şampiyonlar
9. Anka Kuşu'nun Dönüşü
10. Dengeler
Ne Zaman?
1. Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
2. Gassal 2. Sezon Ne Zaman
3. Voleybol Final Maçı Ne Zaman
4. Basketbol Final Maçı Ne Zaman
5. Toki Başvuruları Ne Zaman
6. Aşure Günü Ne Zaman
7. Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
8. Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
9. Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
10. Eşref Rüya Ne Zaman
Ne Giyilir?
1. Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
2. Mayonun Üstüne Ne Giyilir
3. Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
4. Saray Düğününde Ne Giyilir
5. Sonbaharda Ne Giyilir
6. Kır Düğününde Ne Giyilir
7. Pilatese Giderken Ne Giyilir
8. Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
9. Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
10. Rüzgarlı Havada Ne Giyilir
Nesi Meşhur?
1. Bolu'nun Nesi Meşhur
2. Ağrı'nın Nesi Meşhur
3. Merzifon'un Nesi Meşhur
4. Mardin'in Nesi Meşhur
5. Gaziantep'in Nesi Meşhur
6. Antalya'nın Nesi Meşhur
7. Bilecik'in Nesi Meşhur
8. Çanakkale'nin Nesi Meşhur
9. Edirne'nin Nesi Meşhur
10. İstanbul'un Nesi Meşhur
Nasıl Yenir?
1. Kiwano Nasıl Yenir
2. Demirhindi Nasıl Yenir
3. Kinoa Nasıl Yenir
4. Mango Meyvesi Nasıl Yenir
5. Yaban Mersini Nasıl Yenir
6. Adem Elması Nasıl Yenir
7. Tatlı Patates Nasıl Yenir
8. Arı Poleni Nasıl Yenir
9. Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
10. Longan Meyvesi Nasıl Yenir