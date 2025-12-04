Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları!

Teknoloji devi Google, geleneksel 'Yılın Arama Trendleri 2025' listelerini açıkladı. Türkiye’deki popüler aramalarda teknoloji, spor, yerli dizi "Eşref Rüya" ve ünlü isimler "Ferdi Tayfur" ile "Osimhen" öne çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 1

Yılın sonuna yaklaşırken, Google da diğer küresel şirketler gibi 2025 yılına ait popüler arama trendlerini ve analizlerini dünya çapında ve ülke bazlı olarak kamuoyuyla paylaştı.

1 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 2

Türkiye'nin 2025 Arama Trendleri listesi; "Aramalar", "İsimler", "Kaybettiklerimiz", "Diziler", "Filmler", "Tarifler", "Ne zaman?", "Ne giyilir?", "Nesi meşhur?" ve "Nasıl yenir?" olmak üzere on ana başlık altında toplandı.

2 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 3

İşte Türkiye'de 2025 yılında Google'da en çok arananlar:

3 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 4

Aramalar

1. Gemini
2. İstanbul Depremi
3. Eşref Rüya
4. Türkiye İspanya
5. Squid Game

4 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 5

6. Ferdi Tayfur
7. Fenerbahçe Benfica
8. Avrupa Ligi
9. Türkiye Macaristan
10. Fenerbahçe Feyenoord

5 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 6

İsimler

1. Osimhen
2. Fatih Ürek
3. Sadettin Saran
4. Leroy Sane
5. Talisca

6 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 7

6. Ederson
7. Alperen Şengün
8. Sevil Akdağ
9. Lemina
10. Diego Carlos

7 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 8

Tarifler

1. Spoonful Tarifi
2. 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
3. Lokanta Usulü Beyti Tarifi
4. Mevlana Çorbası Tarifi
5. Soğan Dolması Tarifi

8 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 9

6. Dubai Çikolatası Tarifi
7. Squid Game Şekeri Tarifi
8. Tulumba Tatlısı Tarifi
9. Ev Baklava Tarifi
10. Dalgona Şekeri Tarifi

9 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 10

Kaybettiklerimiz

1. Ferdi Tayfur
2. Volkan Konak
3. Nihal Candan
4. Sırrı Süreyya Önder
5. Şinasi Yurtsever

10 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 11

6. Güllü
7. Ferdi Zeyrek
8. Edip Akbayram
9. Ece Gürel
10. Diogo Jota

11 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 12

Diziler

1. Eşref Rüya
2. Squid Game
3. Gassal
4. Uzak Şehir
5. Kral Kaybederse

12 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 13

6. Bahar
7. Wednesday
8. Leyla
9. Prens
10. Deha

13 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 14

Filmler

1. Minecraft
2. Kadıköy Boğası
3. Uykucu
4. F1
5. Aydede

14 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 15

6. Karantina
7. Sihirli Annem
8. Şampiyonlar
9. Anka Kuşu'nun Dönüşü
10. Dengeler

15 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 16

Ne Zaman?

1. Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
2. Gassal 2. Sezon Ne Zaman
3. Voleybol Final Maçı Ne Zaman
4. Basketbol Final Maçı Ne Zaman
5. Toki Başvuruları Ne Zaman

16 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 17

6. Aşure Günü Ne Zaman
7. Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
8. Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
9. Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
10. Eşref Rüya Ne Zaman

17 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 18

Ne Giyilir?

1. Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
2. Mayonun Üstüne Ne Giyilir
3. Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
4. Saray Düğününde Ne Giyilir
5. Sonbaharda Ne Giyilir
6. Kır Düğününde Ne Giyilir
7. Pilatese Giderken Ne Giyilir
8. Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
9. Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
10. Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

18 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 19

Nesi Meşhur?

1. Bolu'nun Nesi Meşhur
2. Ağrı'nın Nesi Meşhur
3. Merzifon'un Nesi Meşhur
4. Mardin'in Nesi Meşhur
5. Gaziantep'in Nesi Meşhur
6. Antalya'nın Nesi Meşhur
7. Bilecik'in Nesi Meşhur
8. Çanakkale'nin Nesi Meşhur
9. Edirne'nin Nesi Meşhur
10. İstanbul'un Nesi Meşhur

19 20
Yılın en çok arananları açıklandı: Türkiye 2025’te neyi aradı? İşte 2025’in Google şampiyonları! - Resim: 20

Nasıl Yenir?

1. Kiwano Nasıl Yenir
2. Demirhindi Nasıl Yenir
3. Kinoa Nasıl Yenir
4. Mango Meyvesi Nasıl Yenir
5. Yaban Mersini Nasıl Yenir
6. Adem Elması Nasıl Yenir
7. Tatlı Patates Nasıl Yenir
8. Arı Poleni Nasıl Yenir
9. Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
10. Longan Meyvesi Nasıl Yenir

20 20
google en çok arananlar