Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala seçmen kaydı sorgulama ve seçmen kağıdı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Seçmenler, "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Nerede oy kullanacağım?" sorularına yanıt arıyor.
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte birçok soru gündeme geldi. En çok araştırılan konulardan biri de seçmen kağıdı ve gerekli belgeler oldu.
SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI NE ZAMAN GÖNDERİLMEKTEDİR?
Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?
Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki “Nerede Oy Kullanacağım” bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.
GEREKLİ BELGELER NELER?
Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek.