Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte birçok soru gündeme geldi. En çok araştırılan konulardan biri de seçmen kağıdı ve gerekli belgeler oldu.