14 Mayıs seçimlerinde kimler oy kullanamaz?

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı gün kala kimlerin oy kullanıp kullanamayacağı merak ediliyor. Mahkumlar ve asker oy kullanır mı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İşte oy kullanma şartları ile ilgili detaylar...