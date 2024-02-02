Yüksek kar vaadiyle dolandırdılar! O şüphelilere hapis istemi...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, emlakçı olan şüpheli Kevser E'nin arsa ve emlak alım ve satımı yaparak bu işlerden yüksek miktarlarda paralar kazandığını iddia ederek, müştekilerden 2022-2023 yıllarında değişik tarihlerde para aldığı belirtildi.

Kevser E'nin, verdikleri para karşılığında müştekilere yüksek kar vaadinde bulunduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin, ponzi sistemi denilen bu dolandırıcılık yöntemiyle aldığı parayı iade etmediği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Kevser E'nin, bu şekilde müştekilerden avukat B.Y'den değişik tarihlerde aldığı 15 milyon 500 bin lira parayı, İstanbul dışındaki bazı illerde gayrimenkul alım satımı yaptığını ve bu işlerden büyük para kazandığını söyleyerek iade etmediği anlatıldı.

Kevser E'nin müşteki S.K'den 5 milyon lira, müşteki D.Ş'den ise 3 milyon lira para aldığına işaret edilen iddianamede, şüphelinin bu şekilde 12 müştekiden toplam 41 milyon 665 bin lira para aldığı aktarıldı.

KAR GETİREN BİR İŞ OLMADIĞI İÇİN SİSTEM ÇÖKTÜ

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen D.S'nin, yanında yaklaşık 3 ay emlak danışmanı olarak çalıştığı Kevser E'nin para veren kişilere "Arkamda Yavuz var, bana bir şey olmaz." dediğini, gerçek bir arsa alım satım işi yapmadığını söylediği bildirildi.

Kevser E'nin para aldığı kişileri ponzi adı verilen sisteme dahil ederken, güven oluşturmak amacıyla o dönem Anadolu Adalet Sarayı'nda mali işler müdürü olarak görev yapan Yavuz K'nin arkasında olduğunu söylediği bildirildi.

Sisteme ilk ödeme yapan müştekilerin paralarının, daha sonradan dahil edilen kişilerin verdiği paralar ile ödendiği aktarılan iddianamede, kar getiren bir iş ortada olmadığı için daha sonra para veren müştekilerin ödemelerinin yapılmadığı ve sistemin bu şekilde çöktüğü kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Kevser E'nin eylemine diğer şüpheliler Yavuz K. ile yeğeni Bekir A'nın da katıldıkları bilgisi verildi.

Bu kapsamda Kevser E'nin 12 müştekiye karşı "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği gerekçesiyle toplam 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüpheliler Yavuz K. ve Bekir A'nın da aynı suçtan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.