Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!
Ege’deki artan sismik hareketlilik nedeniyle birçok kişinin terk ettiği Santorini Adası'nda, 30 kilometrelik fay hattının aktif hale geldiği bildirildi.
Deprem uzmanı Gerasimos Papadopulos ve Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü Manolis Skordilis, Yunan basınına yaptıkları açıklamada, bölgedeki sismik hareketliliğin tektonik kökenli olduğunu ve aktif hale gelen fay hattının 30 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti.
Papadopulos, sismik hareketliliğin 24 Ocak'tan bu yana devam ettiğini ancak 1 Şubat sabahı itibariyle daha yoğun hale geldiğini, depremlerin sayısı ve büyüklüklerinin arttığını ifade etti.
Şu ana kadar sistemlerinin 400’den fazla deprem kaydettiğini ancak daha küçük ölçekli pek çok depremi analiz edemediklerini söyledi.
Deniz altındaki sismik hareketlerin büyük çaplı yıkıcı etkilere yol açma olasılığının düşük olduğunu belirten Papadopulos, "Depremler deniz altı tektonik çukurunda meydana geliyor. Bu depremlerin ciddi hasara yol açabilmesi için çok daha büyük bir şiddete ulaşması gerekir" dedi.
Santorini Volkanı’nın etkilenme olasılığıyla ilgili de Papadopulos, şu an için bu tür bir hareketliliği tetikleyecek jeofiziksel koşulların oluşmadığını belirtti.
Sismoloji Profesörü Manolis Skordilis ise Santorini açıklarındaki sismik hareketliliğin endişe verici olduğunu vurguladı.
20 kilometreden uzun bir fay hattının aktif hale geldiğini belirten Skordilis, bu hattın 1956 yılında 7,3 büyüklüğünde bir deprem ürettiğini hatırlattı.
Skordilis, daha büyük bir deprem olasılığının kesinlikle göz ardı edilemeyeceğini ifade ederek,
"Bu bir olasılık değil, ancak tamamen dışlanamayacak bir ihtimal" şeklinde konuştu.