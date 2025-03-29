Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? Lastik değiştirme ücreti ne kadar?

Lastik değiştirme ücreti ne kadar?

Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira, 17 inçler için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira olarak uygulanıyor.