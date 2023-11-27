10 Dakikada Botoks Etkili Su! Japonlar Bu Yüzden Yaşlanmıyormuş

Japonlarda 90 yaşına kadar başlamayan kırışıklıkların nedeni bu su çıktı. Adeta botoks etkisi gösteren su sayesinde günden günde daha genç görünebilirsiniz. İşte 10 dakikada botoks etkili su

10 Dakikada Botoks Etkili Su! Japonlar Bu Yüzden Yaşlanmıyormuş
10 Dakikada Botoks Etkili Su! Japonlar Bu Yüzden Yaşlanmıyormuş
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Uzun süre sağlıklı yaşayan Japonların bir sırrı daha ortaya çıktı. Adeta 90 yaşına kadar kırışmadan geçiren Japonların o sırrını sizler için bulduk. 

10 Dakikada Botoks Etkili Su 

Japonlar yaz kış demeden yüzlerini her sabah en az 10 dakika buzlu suda bekletir. Bu etki sayesinde tüm cilt daha gergin ve toplu görünür. Buzlu su adeta sinirleri harekete geçirerek kan akışını hızlandırır. Kılcal damarlar hareketlendikçe kırışma çukur benzeri sorunların yaşanma olasılığı azalır. 

Buzlu su

Cilt tonu eşitlenir. Botoks iğnelerinden daha etkilidir. Özellikle göz altı torba sıkıntısı çeken kişiler her sabah ritüel olarak yapmalı. Buzlu su sadece yaşlanmayı durdurmaz aynı zamanda zihni de açar. Bu da sinir sistemini çalıştırdığından oluşan bir etkidir. Buzlu su depresyon anksiyete yaşayan hemen hemen her hastaya tavsiye edilir. Odaklanma ve doğru düşünmeyi sağlar. Gözenekleri sıkılaştırır. İçinde biriken ödem ve toksinleri atar. Hatta bazı zaman insanlar tüm kıyafetlerini soyarak buzlu suya dalar. 

# Buzlu Su # japonlar
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