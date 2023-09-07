30 yaş sendromunu bitiren besinler! Yaşlanmaya dur deyin
30 yaş sonrası duran kolajen adeta sendroma sokuyor. Yaşlanma belirtilerinin ortaya çıktığı 30 yaş sendromunun şifa kaynakları ise besinlerde! Yaşlanmaya durduran bu besinleri gelin beraber inceleyelim.
Bilim insanlarının da kabul ettiği gerçeklerden biri 30 yaşında vücudun kolajen miktarını durdurduğudur. Hücrelerde kolajen azalınca dokusal yenilenme olmaz ve yaşlanma hızı giderek artar. Uzmanlar bu yüzden vücudun kolajen kaybetmeden hızla onarılması için takviye besinler önerir. Bu besinlerin içerlerinde hem kolajen hem omega3 yağ asidi hem de E vitamini var.
İŞTE 30 YAŞ SENDROMUNU DURDURAN BESİNLER
AVOKADO
Gelmiş geçmiş en faydalı besin olan avokado adeta 30 yaş sendromunun doğal ilacıdır. İçeriğinde yüksek oranda E vitamini olan Avokado günde 250 gram tüketilmesi bile tüm hücreleri hızla onararak yaşlanma ve kırışmayı engeller.
PAÇA ÇORBASI
Ünlülerin bile ilgi odağı olan paça çorbası en doğal kolajen miktarına sahip besindir. Paça çorbası Hollywood yıldızlarından ülkemizdeki ünlülere kadar en sık tüketilen çorbadır. Hayvan ayaklarından yapılan bu çorbanın içinde insan vücuduyla uyumlu kolajen yüksek oranda mevcuttur.
KETEN TOHUMU
Yaşlanmayı geciktiren en iyisi koenzim Q10 maddesidir. Bu madde adeta hücreleri yenileyerek uzun süre diri kalmalarını sağlar. Keten tohumu bu madde bakımından oldukça zengindir. Sinir, sindirim ve kemik sistemini güçlendirdiğinden keten tohumunu sık sık tüketilmesi tavsiye edilir.