30 yaş sendromunu bitiren besinler! Yaşlanmaya dur deyin

Bilim insanlarının da kabul ettiği gerçeklerden biri 30 yaşında vücudun kolajen miktarını durdurduğudur. Hücrelerde kolajen azalınca dokusal yenilenme olmaz ve yaşlanma hızı giderek artar. Uzmanlar bu yüzden vücudun kolajen kaybetmeden hızla onarılması için takviye besinler önerir. Bu besinlerin içerlerinde hem kolajen hem omega3 yağ asidi hem de E vitamini var.

İŞTE 30 YAŞ SENDROMUNU DURDURAN BESİNLER