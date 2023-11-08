4 Su Bardağı Suya 1 Çay Bardağı Karanfil Atın! 1 Hafta İçinde Gözlerinize İnanamayacaksınız!
Saçlarım sürekli dökülüyor bir çare bulamıyorum, diyorsanız bu kür tam size göre! Saç dökülmelerinize son verecek mucizevi kür! İşte saçlarınızı güçlendirecek mucizevi kür tarifi…
Saç dökülmeleri zaman zaman hepimizin yaşadığı en büyük problemler arasındadır. Peki, saçlarımızın dökülmemesi için ne yapmalıyız? İşte saçlarınızı güçlendirecek ve dökülmesini önleyecek mucizevi kür tarifi…
Kürün Hazırlanışı
1 çay bardağı karanfil ve 4 su bardağı su bir kavanozun içerisine koyun ve ağzını sıkıca kapatın. Sıkıca kapattığınız kavanozu 4 gün boyunca karanlık bir ortamda bekletin. 4 günün ardından karanfilli suyu süzün ve boş bir sprey kutusuna aktarın.
Kürün Kullanışı
Hazırladığınız kürü saç diplerine sıkın ve masaj yaparak uygulayın. İlk hafta günaşırı, daha sonra ise haftada 1 kez olarak uygulayın. Muhteşem sonuçları en kısa sürede fark edeceksiniz.
Kürün Faydaları
Bu kür, saç derisinde meydana gelen kepek ve saç dökülmesi sorunlarını azaltarak saç köklerinin yenilenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur.