4 Su Bardağı Suya 1 Çay Bardağı Karanfil Atın! 1 Hafta İçinde Gözlerinize İnanamayacaksınız!

Kürün Hazırlanışı

1 çay bardağı karanfil ve 4 su bardağı su bir kavanozun içerisine koyun ve ağzını sıkıca kapatın. Sıkıca kapattığınız kavanozu 4 gün boyunca karanlık bir ortamda bekletin. 4 günün ardından karanfilli suyu süzün ve boş bir sprey kutusuna aktarın.