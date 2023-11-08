4 Su Bardağı Suya 1 Çay Bardağı Karanfil Atın! 1 Hafta İçinde Gözlerinize İnanamayacaksınız!

Saçlarım sürekli dökülüyor bir çare bulamıyorum, diyorsanız bu kür tam size göre! Saç dökülmelerinize son verecek mucizevi kür! İşte saçlarınızı güçlendirecek mucizevi kür tarifi…

# saç dökülmesi
Editör: Selime Albayrak
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4 Su Bardağı Suya 1 Çay Bardağı Karanfil Atın! 1 Hafta İçinde Gözlerinize İnanamayacaksınız! - Resim: 1

Saç dökülmeleri zaman zaman hepimizin yaşadığı en büyük problemler arasındadır. Peki, saçlarımızın dökülmemesi için ne yapmalıyız? İşte saçlarınızı güçlendirecek ve dökülmesini önleyecek mucizevi kür tarifi…

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4 Su Bardağı Suya 1 Çay Bardağı Karanfil Atın! 1 Hafta İçinde Gözlerinize İnanamayacaksınız! - Resim: 2

Kürün Hazırlanışı

1 çay bardağı karanfil ve 4 su bardağı su bir kavanozun içerisine koyun ve ağzını sıkıca kapatın. Sıkıca kapattığınız kavanozu 4 gün boyunca karanlık bir ortamda bekletin. 4 günün ardından karanfilli suyu süzün ve boş bir sprey kutusuna aktarın.

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4 Su Bardağı Suya 1 Çay Bardağı Karanfil Atın! 1 Hafta İçinde Gözlerinize İnanamayacaksınız! - Resim: 3

Kürün Kullanışı

Hazırladığınız kürü saç diplerine sıkın ve masaj yaparak uygulayın. İlk hafta günaşırı, daha sonra ise haftada 1 kez olarak uygulayın. Muhteşem sonuçları en kısa sürede fark edeceksiniz.

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4 Su Bardağı Suya 1 Çay Bardağı Karanfil Atın! 1 Hafta İçinde Gözlerinize İnanamayacaksınız! - Resim: 4

Kürün Faydaları

Bu kür, saç derisinde meydana gelen kepek ve saç dökülmesi sorunlarını azaltarak saç köklerinin yenilenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur.

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