40 yaşında sonra yaşlanmayı durdurun! Bir kaşığı bir kutu kolajene bedel besin
Kolajen vücutta 30 yaşından sonra üretimi durduran bir maddedir. Gençlik maddesi olarak geçen kolajen yaşlanmayı adeta durdurur. Son yıllarda dünya genelinde fenomen hale gelen kolajeni uzmanlar doğal tüketilmesini tavsiye eder. Peki yaşlanmayı durduran kolajen deposu besinler nelerdir?
Yaşlılığın ilerlemesini durduran kolajen maddesi ortalama 30 yaşından itibaren neredeyse tükeniyor. Bunun önüne geçmek için uzmanlar takviye yapılması gerektiğini söylüyor. Ancak kimyasal olarak bunun yapılması adeta vücuda zarar ziyan olan bir durumdur. Uzmanlar bunun yerine doğada en güçlü olan kolajen maddesi kemik suyunu tavsiye eder. Kemik suyunun tek kaşığı bile bir kutu kolajene bedeldir. İşte kolajen deposu besinler...
KOLAJEN BAKIMINDAN ZENGİN OLAN BESİN
Kolajenin en saf hali hayvan kemiği ve iliğinde bulunur. İnsan maddesiyle benzer olan madde aynı zamanda doğal bir takviyedir. Kolajen vücudun baştan sona yenilenmesini sağlar.
Kemik suyu bunu en hızlı sağlayan besindir. Son yıllarda dünya genelinde önemli olan kemik suyu marketlerde bile satılmaya başlandı.
Kemik suyu içeriğindeki kolajen maddede aynı anda hem antioksidan hem de kalsiyum barındırır. Bu sayede hem cilt bariyerini hem de kemikleri güçlendirerek genel hastalıkları engeller.