40 yaşında sonra yaşlanmayı durdurun! Bir kaşığı bir kutu kolajene bedel besin

Yaşlılığın ilerlemesini durduran kolajen maddesi ortalama 30 yaşından itibaren neredeyse tükeniyor. Bunun önüne geçmek için uzmanlar takviye yapılması gerektiğini söylüyor. Ancak kimyasal olarak bunun yapılması adeta vücuda zarar ziyan olan bir durumdur. Uzmanlar bunun yerine doğada en güçlü olan kolajen maddesi kemik suyunu tavsiye eder. Kemik suyunun tek kaşığı bile bir kutu kolajene bedeldir. İşte kolajen deposu besinler...