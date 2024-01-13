Aç Karnına Ceviz Badem Yiyenler Yaşadı! Yaşlanmaya Meydan Okuyor

Ceviz ve badem gibi kuruyemişler, omega-3 yağ asitleri, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gibi birçok besin öğesini içerir. Bu besinler, beyin sağlığını destekleyebilir, enerji sağlayabilir ve tokluk hissi yaratabilir.