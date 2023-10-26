Ağda Lazer Tıraş Bıçağı Olmadan Yüzünüzdeki Tüm Kıllardan Kurtulun! İşte Efsane Tüy Dökme Yağı

Tüy oluşumu her ne kadar dışarıdan önlenmeye çalışılsa da hormonal sebeplerle de tüy artışı meydana gelebilir. Bu yüzden belli bitkileri tüketerek tüy dökülmesini hızlandırabilirsiniz. Tüy dökücü bitkisel sabun ve kremlerle birlikte uygulayabileceğiz bu kür için ihtiyacınız olan tek şey bir parça taze nane!