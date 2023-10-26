Ağda Lazer Tıraş Bıçağı Olmadan Yüzünüzdeki Tüm Kıllardan Kurtulun! İşte Efsane Tüy Dökme Yağı
Hormonal ve genetik sebeplerden dolayı çıkan bıyıklar kadınların baş düşmanı. Bu kıllardan kurtulmak içinse her yolu deneyen kadınlar yine de bir çözüm bulamıyor. Peki kıllardan kurtulmanın acısız ve karartmayan bir yol var mı? İşte efsane tüy dökme yağı...
Tüy oluşumu her ne kadar dışarıdan önlenmeye çalışılsa da hormonal sebeplerle de tüy artışı meydana gelebilir. Bu yüzden belli bitkileri tüketerek tüy dökülmesini hızlandırabilirsiniz. Tüy dökücü bitkisel sabun ve kremlerle birlikte uygulayabileceğiz bu kür için ihtiyacınız olan tek şey bir parça taze nane!
MALZEMELER: Taze nane ve su
UYGULAMA: Birkaç taze naneyi bir bardak sıcak suda demleyin. Ardından nane kürünü her gün, günde bir kez düzenli uygulayın.
Nane kürü ya da nane yağı ciltte, yalnızca kıl oluşumuna engel olmamakla kalmıyor, aynı zamanda ciltte yaşanan birçok soruna mucizevi çözümler üretiyor.
NANE YAĞI'NIN CİLDE FAYDALARI
- Nane yağı cildin derinlemesine beslenmesini sağlar.
- Nane cildin doğal bakımını sağlamak için yeterli ve faydalıdır.
- Nane yağı yanık sonucunda oluşan lekelerin giderilmesine destek verir.
- Ciltte oluşan kızarıklık ve lekeler nane yağı sayesinde giderilebilir.
- Düzenli nane yağı kullanan kişilerin ciltleri parlak ve pürüzsüz görünür.
- Nane yağı cilde doğal aydınlık ve sağlık kazandırmaktadır.