Bir gecede gençleştiren yöntem! Tek yapmanız gereken
Bir gecede gençleşmenin en kolay yolu! Yapmanız gereken rutini hiç bozmayı! Ayrıca cilt türünüze göre mutlaka bir uzmana danışın! İşte gençleştiren adımlar...
Cilt bakımı, cildin sağlığını korumak, temizlemek ve gençleştirmek amacıyla düzenli olarak uygulanan bir dizi adımdan oluşan bir rutindir. Ancak, cilt tipi, ihtiyaçlar ve kişisel tercihlere göre bu rutin değişebilir.
İŞTE GENÇLEŞTİREN ADIMLAR
Temizleme
Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez cildinizi temizleyin.
Cildin tipine uygun bir temizleyici kullanın (kuru, yağlı, karma, hassas vb.).
Makyaj varsa, önce bir makyaj temizleyici kullanın.
Tonik Kullanımı
Temizleme sonrasında tonik kullanarak cildin pH dengesini düzeltebilirsiniz.
Alkol içermeyen ve cildi sakinleştiren tonikler tercih edilebilir.
Peeling veya Scrub
Haftada bir veya iki kez cildin ölü hücrelerinden arınması için bir peeling veya scrub kullanabilirsiniz.
Bu adım, cildinizi pürüzsüzleştirmeye ve canlandırmaya yardımcı olabilir.