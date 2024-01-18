Bu besinler sizi gençleştirecek! Her gün mutlaka yiyin, kırışıklara elveda deyin!

DOMATES

Domates, cilt güzelliği için mucizevi bir sebzedir. Domatesin kırmızı rengini veren likopen adlı bir antioksidan pigment içerir. Likopen, cildi güneşin zararlı ışınlarından korur, kırışıklıkları azaltır ve cilt kanseri riskini düşürür. Domates ayrıca lutein ve beta karoten gibi diğer antioksidan pigmentler de içerir. Bu pigmentler, cildin nemini, esnekliğini ve parlaklığını artırır.