Bu Meyvenin Kabuğu Cildi Güzelleştiriyor! Yüzünüzde 20 Dakika Beklettiğinizde…
Yüzünüze elma kabuğu sürmenin şaşırtıcı etkilerine inanamayacaksınız! Elma kabuğunun cildi güzelleştirdiğini biliyor muydunuz? Cildinizin güzelleşmesini istiyorsanız 20 dakika boyunca yüzünüzde bekletin ve etkisini görün! İşte elma kabuğunun cilde faydaları…
Editör: Selime Albayrak
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Elma kabuğu, doğal bir cilt toniğidir. Elma kabuklarını cildinize uyguladığınızda gözenekleri sıklaştırır.
Elma kabuğu, cildin pH dengesini korumaya yardımcı olur. Elma kabuğu aynı zamanda doğal bir nemlendirici görevi görür.
Elma kabuğu, göz altında oluşan torbalara karşı oldukça etkilidir. Elma kabuğu, göz altı torbalarının oluşumunu engeller ve giderir.
Elma kabuğu, yüzde oluşan sivilcelere karşı koruyucu özellik gösterir. Ciltte oluşabilecek sivilceleri yok eder ve sivilce oluşumunu engeller.