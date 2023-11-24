Elma Sirkesini Unutturan Sirke! En Az 10 Yaş Gençleştiriyor
Evlerin şen gözü olan elma sirkesini tarihten sildirecek alıç sirkesinin 10 yaş gençleştirdiğini söylesek ne yapardınız? Hadi alıç sirkesini evinize alın! 10 yaş gençleştiren sirke
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Üzüm ve elma sirkesinden sonra şimdi gözde olan alıç sirkesiyle güzelliğin doruklarına çıkın.
Elma Sirkesini Unutturan Sirke! En Az 10 Yaş Gençleştiriyor
Yüksek oranda asidik baz içeren alıç bunun yanı sıra içeriğinde yüksek oranda C vitamini de bulunur. Bu sayede güçle yenileme ve bakterilerden kurtulma gibi iki işlemi de bir arada yapar.
Bununla beraber alıç sirkesi lekeleri gidermede oldukça etkilidir. Bu sayede zaten sirke kozmetik ürünleri üretmede ham madde olarak kullanılır.
Alıç sirkesi elma sirkesiden daha keskin bir asidik özelliği olduğundan mutlaka sulandırılarak kullanılması lazım.