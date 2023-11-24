Elma Sirkesini Unutturan Sirke! En Az 10 Yaş Gençleştiriyor

Yüksek oranda asidik baz içeren alıç bunun yanı sıra içeriğinde yüksek oranda C vitamini de bulunur. Bu sayede güçle yenileme ve bakterilerden kurtulma gibi iki işlemi de bir arada yapar.