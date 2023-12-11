Gece Sürün Sabah Daha Genç Uyanın! Bir Damlası Tüm Komedonları Yok Ediyor
Gençliği bozan en önemli sorunlardan biri de beyaz komedonlardır. Adeta tüm yüzü kaplayarak sebum dengesini bozar. Ancak tek bir yağla tüm komedonlardan kurtulabilir daha genç görünümlü ciltle uyanabilirsiniz.
Cilt yüzeyinde yaşanan nem denge kaybı beyaz komedonlara neden olur. Gözeneklerin aksine dışa doğru oluşan yağ kitlesi cildi daha yağlı ve yaşlı gösterir.
Gece Sürün Sabah Daha Genç Uyanın! Bir Damlası Tüm Komedonları Yok Ediyor
Komedonlar büyüdükçe cilt yüzeyinde sivilceye ev kırışıklığa neden olur.
Bunlar ilerleyen zamanlarda skala tarzı tedavisi daha zor sağlık sorunlarına yol açar. Alın yanak ve boğazda görülen komedonlar izlere neden olabilir.
Komedonların geçmesinde en büyük etken salik asittir. Salik asit adeta yağı dengeler. Ancak kozmetik olarak kullanılan salik asitler dengeli kullanılmadığında ciddi cilt sorunlarına neden olabilir.