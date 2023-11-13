Gece Yatmadan Yüzüne Şeker Sürdü! Üçüncü Gecede Hiç Bir Şey Kalmadı
Sosyal medyada yapılan deneylerden biri de yüzde çıkan kılları bitirme yöntemi oldu. Kadınların son zamanlardaki kabusu olan yüz kıllarını bitiren formülü sizler için araştırdık. Gece yatmadan sürün 3 gece sonra yüz kıllarından kurtulmuş olursunuz.
Son Güncelleme:
Yüz kılları genellikle hormonal sorunlardan ya da yanlış yağ kullanımı nedeniyle oluşur. Kadınlarda son yıllarda sıklıkla yaşanan yüz kıllanması için ise son yıllarsa sosyal medyada sık kullanılan yöntemi detaylı inceledik! Gelin beraber inceleyelim.
Gece Yatmadan Yüzüne Şeker Sürdü!
Sosyal medyada gördüğü karışımı yüzünde denedi. Adeta sık sık deneyen kullanıcı yaşadığı ile şaşırdı.
Yüzünde sık sık tüylenme ve kıllanma sorunu yaşayan sosyal medya fenomeni kadın gece yatmadan limon ve şekeri karıştırıp yüzünü tıraş bıçağıyla temizleyin.
Ardından o karışımı yüzünüze sürün. 20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın uyuyun.