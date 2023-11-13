Gece Yatmadan Yüzüne Şeker Sürdü! Üçüncü Gecede Hiç Bir Şey Kalmadı

Yüz kılları genellikle hormonal sorunlardan ya da yanlış yağ kullanımı nedeniyle oluşur. Kadınlarda son yıllarda sıklıkla yaşanan yüz kıllanması için ise son yıllarsa sosyal medyada sık kullanılan yöntemi detaylı inceledik! Gelin beraber inceleyelim.