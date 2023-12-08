Hürrem Sultan'ın Güzellik Sırrını Açıklıyoruz! İbn-i Sina'dan Güzellik Tiyosu! Bir Damlası Kırışıklıkları Götürüyor
Hürrem Sultan'ın güzelliği, binlerce yıldır dilden dile dolaşmaktadır. Hürrem Sultan'ın kullandığı güzellik malzemelerinden birinin de gül suyu olduğunu biliniyor. İşte Hürrem Sultan'ın mucizevi güzelliği ve İbn-i Sina'nın 5 güzellik sırrı...
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İbn-i Sina, tıp dünyasına önemli buluşlar ve yenilikler katmış bir isimdir. Yalnızca tıbbi alanda değil cilt güzelliği alanında da önemli çalışmalar yapmıştır.
İbn-i Sina'ya göre cilt temizliği çok önemlidir. İyi temizlenen cilt, hem fazla yağdan hem de kirden arındırılmış olur. İbn-i Sina bunun için de doğal sabunları önerirmiş.
Ünlü tıp alimine göre cilt temizliği için gül suyu önemlidir. Cildin nemlenmesi için de birebir olan gül suyunu, kadınlar ciltteki kırışıklıkları açmak için de kullanırmış.
OĞUL OTU
Limon ailesinden gelen oğul otu, cildi yeniler ve kırışıklıklara iyi gelir. Aynı zamanda oğul otunun yaşlandırmayı da geciktirdiği görüşüne inanılır.