İbn-i Sina'dan güzellik sırları! Saraylarda sultanlar güzelliklerini böyle koruyorlarmış!
İbn-i Sina, sağlık alanındaki çalışmalarıyla tüm dünyada büyük etki yaratmış bir bilim insanıdır, eserleri uzun yıllar boyunca Avrupa'daki tıp fakültelerinde ders olarak okutulmuş ve günümüzde bile ilgiyle incelenmektedir. Gelin hep beraber cilt sağlığı ve güzellikle ilgili neler önermiş öğrenelim!
İbn-i Sina'dan güzellik sırları! Saraylarda sultanlar güzelliklerini böyle koruyorlarmış!
Derinlemesine Temizlik: İbn-i Sina, cilt bakımının temel adımının derinlemesine temizlik olduğunu vurgular. Cildi doğal sabunlarla temizlemenin hem fazla yağı gidermeye yardımcı olduğunu hem de çevresel kirliliğin etkilerini azalttığını önerir.
Gül Suyu: Gül suyu, cildi derinlemesine temizlemenin önemli bir bileşenidir. Her cilt tipine uyar ve cildin nemlenmesine katkı sağlar. Ayrıca, kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur ve hatta bazıları tarafından kırışıklıkları açmak için kullanılır.
Oğul Otu: Limon ailesine ait olan oğul otu, cildi yenileyerek kırışıklıklara iyi geldiği bilinir. Bu bitki aynı zamanda güneş lekelerine ve sivilce sonrası oluşan lekelere karşı da etkilidir. Oğul otunu kaynattıktan sonra soğutup cilde uygulamak, cilt sağlığını destekler.
Kese: İbn-i Sina, cilt bariyerini yenilemek için kese işleminin önemini vurgular. Bu işlem ciltteki ölü derileri temizler ve cildi canlandırır.