İbn-i Sina'dan güzellik sırları! Saraylarda sultanlar güzelliklerini böyle koruyorlarmış!

Gül Suyu: Gül suyu, cildi derinlemesine temizlemenin önemli bir bileşenidir. Her cilt tipine uyar ve cildin nemlenmesine katkı sağlar. Ayrıca, kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur ve hatta bazıları tarafından kırışıklıkları açmak için kullanılır.