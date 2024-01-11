İbn-i Sina'nın Gençlik İksiri! Cennetten Güzelleştiren C Vitamini Besin
Yüksek oranda C vitamini içeren besin tam bir gençlik iksiri kabul edildi. Hekimlerin piri olan İbn-i Sina'nın da övdüğü cennetten gelen besin olarak kabul edilen C vitamini deposunu sizler için araştırdık. İşte C vitamini yüksek güzelleştiren besin
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Japonya ve Çin'in anavatanı olan subtropikal iklim meyvesi olan Cennet Hurması ülkemizde Trabzon hurması olarak geçer. lif, C vitamini, potasyum ve A vitamini bakımından zengindir.
İbn-i Sina'nın Gençlik İksiri! Cennetten Güzelleştiren C Vitamini Besin
Cennet hurması, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini destekleyebilir. Lif, bağırsak hareketliliğini artırarak kabızlığı önleyebilir.
Cennet hurması, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirebilir, cilt sağlığını destekleyebilir ve antioksidan özelliklere sahiptir.
Potasyum, vücutta elektrolit dengesini düzenlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda kalp sağlığını ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabilir.