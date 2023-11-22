Kemik Suyundan Daha Fazla Kolajen Barındırıyor! Bir Avuçla Gençleştiren Besin
Genç kalmanın en büyük sırrı kolajendir. Bundan faydalanmak için ise sık sık kemik suyu suyu önerilir. Ancak kemik suyu tüketmek istemeyenler için bu besin tam bir kaynak. Bir avuçla gençleştiren besinin sırrı.
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Doğada kolajen bakımından çok güçlü besinler var. Ancak iğde bu besinler arasında en güçlü olanıdır. Kemik suyundan daha güçlü olan iğde özellikle köylüler tarafından eski yıllardan beri popülerdir.
Kemik Suyundan Daha Fazla Kolajen Barındırıyor!
Çin'de bile sıklıkla tüketilen iğde, tozu tam bir kalsiyum deposudur. Kalsiyum bakımından zengin olan iğde tam bir hücre yenileyici besin olarak kabul edilir.
Çin'de sıklıkla tüketilen iğde tozu ülkemizde de son yıllarda çok sık tüketilmeye başlandı.
İçeriğinde antioksidan K ve C vitamini olan iğde besini bu yüzden sıklıkla tüketilir.