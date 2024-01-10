Kimse Bunu Bilmiyordu! Sakın Kabuklarını Atmayın En Doğal Serum Kırışıklıklara Son

Sarımsak kabukları, sirke içinde bekletilerek sarımsak sirkeli su elde edilebilir. Bu sıvı, bazı insanlar tarafından saç bakımı, cilt temizliği veya ev temizliği gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.