Kolajene bir avuç para vermeye son! Bu besinin içinde doğal ve en güçlü kolajen var! Kolajen ne işe yarar?
Sağlıklı yaşamaya dair trendler gittikçe büyürken kolajen gibi cilt açısından önemli maddeler hakkında da çok bilgi yayılmaktadır. Ancak doğadan da kolajen elde etmek mümkün. Peki hangi besinlerde kolajen bulunuyor? Kolajen nasıl kullanılır?
Kolajen cildin elastik yapısını koruması için çok önemli bir maddedir. Zamanla vücudumuz kolajen üretimini azaltır ve bu da ciltte kırışıkların ortaya çıkmasına yol açar. Bu nedenle cilde dışarıdan kolajen desteği sağlamak gerekir.
Propolis cilt için mükemmel bir kolajen kaynağıdır. Propolis cilt hücrelerinin kısa sürede onarılmasına ve cildinizi yenilenmesine yardımcı olur. Propolis kremi ve maskesi kullanarak erken yaşlanmayı durdurabilmeniz mümkün.
Propolisin içerisinde arıların kendi salgıları, reçine ve balmumu gibi içerikler yer alıyor. Arılar, iğne yapraklı ağaçların ya da yaprak dökmeyen bitkilerin özünden propolis adı verilen bir bileşik üretiyor. Propolisin doğru kullanıldığında özellikle cilde çok faydası bulunuyor.
Ciltteki yaraları ve enfeksiyonu da daha hızlı tedavi ettiği için propolis bu hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Hücre yenileyici özelliği nedeniyle propolis kolajen deposudur.