Saçını maden suyu ve sirke karışımı ile yıkadı❗️ Tam bir saat içinde yaşadıklarına inanamadı
Sosyal medyada adeta tren olan sirke ve maden suyuyla saç yıkama işleminden sonra fenomen bir kullanıcı yaşadığı deneyimleri anlattı. Yıpranmış ve kabaran saçlarına uyguladıktan sonra yaşadıklarına inanamadı.
Saç boyama, ekleme çıkarma, yanlış kesim, kireçli su, düzensiz beslenme hemen hemen her şey saçlarımızı olumsuz etkiliyor. Adeta yıpranma dökülme hatta kelleşmeye bile neden oluyor. Ancak son günlerde sosyal medyada adeta trend olan sirke maden suyu karışımının sonuçları binlerce çözümü unutturdu.
🔻Saçını maden suyu ve sirke karışımı ile yıkadı
Sosyal medyada fenomen olan bir kadın akşam yatmadan duşa girdi. Son durulamadan önce bir kabın içine yarım çay bardağı sirke ve bir şişe maden suyu koyup karıştırdı. Bu karışımı saçına döktükten sonra durulanıp çıktı.
Ertesi sabah uyandığında saçlarının pamuk kadar yumuşacık olduğunu gören kadın gözlerine inanamadı kullandığı onlarca saç kremini sollayan bu karışıma devam ettikçe ise saçındaki yıpranma ve dökülmenin azaldığını fark etti.
Özellikle saç yağlanması ve kepeklenme gibi sorunlarla da karşı karşıya kalan kadın bunların da ortalama 1 ay içinde azaldığını fark etti.