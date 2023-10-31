Saçını maden suyu ve sirke karışımı ile yıkadı❗️ Tam bir saat içinde yaşadıklarına inanamadı

Saç boyama, ekleme çıkarma, yanlış kesim, kireçli su, düzensiz beslenme hemen hemen her şey saçlarımızı olumsuz etkiliyor. Adeta yıpranma dökülme hatta kelleşmeye bile neden oluyor. Ancak son günlerde sosyal medyada adeta trend olan sirke maden suyu karışımının sonuçları binlerce çözümü unutturdu.