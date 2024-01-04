Sigaradan 10 Kat Daha Zararlı! Her Gün Yemeklerimize Katıyoruz! İşte Yaşlandıran Besin

Her gün yemeklere eklenen tuz sigaradan 10 kat daha fazla zararlı olduğu ortaya çıktı. Adeta yaşlandıran tuz hakkında duyunca çok şaşıracağınız gerçekler! İşte sigaradan 10 kat daha yaşlı tuz...

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Sigaradan 10 Kat Daha Zararlı! Her Gün Yemeklerimize Katıyoruz! İşte Yaşlandıran Besin - Resim: 1

Yemeklere konulan işlenmiş tuz tam bir zehirdir. Yapılan araştırmalarda sigara kadar zararlı olduğu tespit edildi. 

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Sigaradan 10 Kat Daha Zararlı! Her Gün Yemeklerimize Katıyoruz! İşte Yaşlandıran Besin - Resim: 2

Sigaradan 10 Kat Daha Zararlı! Her Gün Yemeklerimize Katıyoruz! İşte Yaşlandıran Besin

İçeriğinde yüksek oranda sodyum bulunduran işlenmiş  tuz, vücudun su tutmasına sebep olur. Bununla beraber kalp yetmezliğine, böbrek hastalıkları, akciğer hastalığı ve eklem yangısına sebep oluyor.

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Sigaradan 10 Kat Daha Zararlı! Her Gün Yemeklerimize Katıyoruz! İşte Yaşlandıran Besin - Resim: 3

Hücrelerin dokusunu bozarak yenilenmesini engeller. Bu da hızla yaşlanmaya yol açar. Özellikle gözenek açma ve cilt sarkmalarına neden olur. 

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Sigaradan 10 Kat Daha Zararlı! Her Gün Yemeklerimize Katıyoruz! İşte Yaşlandıran Besin - Resim: 4

Öte yandan vücutta uzun süre ödem tutar. Erimesini engelleyerek şişkinliğe neden olur. Kalp ve damar hastalıklarını tetikler. 

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