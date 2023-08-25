Sürekli Oje Sürüyorsanız dikkat! Asla yapmamanız gereken yanlışlar
Sürekli oje sürüyorsanız veya sık sık manikür yapıyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. Tırnak sağlığınızı riske atmadan, uzun süre dayanan ve çekici tırnaklar elde etmek istiyorsanız, bu yazı tam size göre. İşte sürekli oje sürerken asla yapmamanız gereken yanlışlar:
Tırnaklarınızı en son ne zaman dikkatlice gözlemlediniz? Üzerindeki olası değişikliklerin bazı hastalıkların sinyalini verebildiğini biliyor muydunuz? Örneğin; kırmızı dik çizgiler kalp kapak hastalıklarının habercisi olabilirken, mavi renge dönmüş bir tırnak kan dolaşımındaki oksijen seviyesindeki düşmenin, beyaz lekeler çinko veya B12 vitamin eksikliğinin, kalınlaşmış tırnaklar ise mantar, sedef ya da başka bir tür tırnak hastalığının işareti olabilir. Tırnaklarımız, parmak uçlarımızı destekleyen ve koruyan yarı saydam keratin yapısından oluşur. El tırnakları ayda ortalama 3 mm, ayak tırnakları ise 1 mm uzar. Sağlıklı tırnaklar pürüzsüz, sert, parlak ve pembemsi renkte olmalıdır. Özellikle çocuklarda tırnaklar daha ince olduğundan, bakım ve gözlem konusunda titiz davranmak önemlidir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Apti Sengkioun'a göre, tırnaklarda yaşa bağlı deformasyonlar ve yıpranmalar normaldir, ancak bazı değişiklikler çeşitli hastalıkların sinyali olabileceğinden iyi gözlenmeli; el ve ayak tırnaklarında renk, doku veya şekil değişikliği fark edildiğinde Dermatoloji Uzmanına başvurulmalıdır. Tırnaklarınıza sürekli oje sürüyorsanız, bu alışkanlığınızın olumsuz etkilerini göz ardı etmemeniz gerektiğini unutmayın.
TIRNAKLARIMIZIN ANATOMİSİ VE ÖNEMİ
Tırnaklarımız, parmak uçlarımızın en dış kısmını kaplayan, birçok fonksiyonu olan önemli bir yapıdır. Tırnaklar, yemek yeme, nesneleri tutma, yazma gibi günlük aktivitelerimizi kolaylaştırır. Aynı zamanda parmak uçlarımıza darbelere ve travmalara karşı koruma sağlar. Tırnakların yapısı büyük ölçüde keratin adı verilen bir proteinden oluşur. Keratin, tırnakların sertliğini ve dayanıklılığını sağlar. El tırnakları ayda yaklaşık olarak 3 mm uzarken, ayak tırnakları bu süre zarfında yaklaşık 1 mm uzar. Tırnaklarımızın sağlığı, genel sağlığımızın bir yansımasıdır ve tırnakların görünümündeki değişiklikler bazı içsel problemlerin habercisi olabilir.
TIRNAK BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Tırnak bakımı, sağlıklı tırnakların korunması ve olası problemlerin önceden tespit edilmesi için oldukça önemlidir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Apti Sengkioun, tırnak bakımı için aşağıdaki önerilerde bulunuyor:
DUŞ SONRASI TEMİZLİK
Tırnak bakımının temel adımlarından biri, duş veya banyo sonrası tırnakları temizlemektir. Bu, tırnak etrafındaki kirleri ve bakterileri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Ancak tırnakları temizlerken çok sert fırçalar kullanmaktan kaçının, çünkü bu tırnaklara zarar verebilir. Yumuşak bir tırnak fırçası kullanarak nazikçe temizlik yapmak daha iyi bir seçenektir