Sürekli Oje Sürüyorsanız dikkat! Asla yapmamanız gereken yanlışlar

Tırnaklarınızı en son ne zaman dikkatlice gözlemlediniz? Üzerindeki olası değişikliklerin bazı hastalıkların sinyalini verebildiğini biliyor muydunuz? Örneğin; kırmızı dik çizgiler kalp kapak hastalıklarının habercisi olabilirken, mavi renge dönmüş bir tırnak kan dolaşımındaki oksijen seviyesindeki düşmenin, beyaz lekeler çinko veya B12 vitamin eksikliğinin, kalınlaşmış tırnaklar ise mantar, sedef ya da başka bir tür tırnak hastalığının işareti olabilir. Tırnaklarımız, parmak uçlarımızı destekleyen ve koruyan yarı saydam keratin yapısından oluşur. El tırnakları ayda ortalama 3 mm, ayak tırnakları ise 1 mm uzar. Sağlıklı tırnaklar pürüzsüz, sert, parlak ve pembemsi renkte olmalıdır. Özellikle çocuklarda tırnaklar daha ince olduğundan, bakım ve gözlem konusunda titiz davranmak önemlidir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Apti Sengkioun'a göre, tırnaklarda yaşa bağlı deformasyonlar ve yıpranmalar normaldir, ancak bazı değişiklikler çeşitli hastalıkların sinyali olabileceğinden iyi gözlenmeli; el ve ayak tırnaklarında renk, doku veya şekil değişikliği fark edildiğinde Dermatoloji Uzmanına başvurulmalıdır. Tırnaklarınıza sürekli oje sürüyorsanız, bu alışkanlığınızın olumsuz etkilerini göz ardı etmemeniz gerektiğini unutmayın.