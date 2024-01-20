Türk kadınlarının en eski geleneği! Saça kına yakmanın faydaları

Kına, geleneksel olarak vücut süslemeleri ve saç boyama amacıyla kullanılan doğal bir maddedir. Saça uygulandığında, kınanın bir dizi faydası olabilir. Ancak, herkesin saç tipi farklıdır ve bazı kişilerde kına kullanımına karşı olumsuz reaksiyonlar olabilir.

KINANIN SAÇA FAYDALARI