Vücudu iç dış temizleyen besin! Kokusu dayanılmaz şifası sorgulanmaz

Vücudu tüm mikrop ve iltihaptan arındırarak hem cilt hem de kilo problemini çözen tek besin soğandır. Kokusu dayanılmaz olsa da soğandan yapılan bu kür tam bir şifa deposu! İşte doğan kürünün faydaları...

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Vücudu iç dış temizleyen besin! Kokusu dayanılmaz şifası sorgulanmaz - Resim: 1

Soğan kürleri, geleneksel halk tıbbında çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılan doğal bir yöntemdir.

SOĞAN KÜRÜ

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Vücudu iç dış temizleyen besin! Kokusu dayanılmaz şifası sorgulanmaz - Resim: 2

Malzemeler

1 orta boy soğan
Bal

Yapılışı

Soğanı ince ince doğrayın.
Doğranmış soğanı bir kaba alın ve üzerine bal ekleyin.
Karışımı bir gece boyunca bekletin.
Ertesi gün, oluşan şurubu süzerek elde edin.
Elde ettiğiniz soğan şurubunu öksürük veya boğaz ağrısı gibi semptomlar için kullanabilirsiniz. Ancak, özellikle bal içerdiği için bal alerjisi olan kişiler dikkatli olmalıdır.

Soğan Suyu İçme

Malzemeler

1 orta boy soğan

Yapılışı

Bir soğanı rendeleyin veya doğrayın.
Elde ettiğiniz soğanı süzgeçten geçirerek suyunu sıkın.
Bu soğan suyunu içmek, bazı insanlar için bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla kullanılmıştır.

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Vücudu iç dış temizleyen besin! Kokusu dayanılmaz şifası sorgulanmaz - Resim: 3

SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI

Soğanlar, antioksidanlar açısından zengin olduğu bilinen besinlerdir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

Bazı insanlar, soğan kürlerini bağışıklık sistemini güçlendirmek ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı korunmak amacıyla kullanır. Soğanlar, içerdikleri fitokimyasallar sayesinde antimikrobiyal özelliklere sahip olabilir.

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Vücudu iç dış temizleyen besin! Kokusu dayanılmaz şifası sorgulanmaz - Resim: 4

Soğan kürleri, öksürük, boğaz ağrısı ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı geleneksel olarak kullanılmıştır. Soğanın içeriğinde bulunan uçucu yağlar ve kükürtlü bileşikler, antimikrobiyal etkiler gösterebilir.

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