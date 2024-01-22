Vücudu iç dış temizleyen besin! Kokusu dayanılmaz şifası sorgulanmaz
Vücudu tüm mikrop ve iltihaptan arındırarak hem cilt hem de kilo problemini çözen tek besin soğandır. Kokusu dayanılmaz olsa da soğandan yapılan bu kür tam bir şifa deposu! İşte doğan kürünün faydaları...
Soğan kürleri, geleneksel halk tıbbında çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılan doğal bir yöntemdir.
SOĞAN KÜRÜ
Malzemeler
1 orta boy soğan
Bal
Yapılışı
Soğanı ince ince doğrayın.
Doğranmış soğanı bir kaba alın ve üzerine bal ekleyin.
Karışımı bir gece boyunca bekletin.
Ertesi gün, oluşan şurubu süzerek elde edin.
Elde ettiğiniz soğan şurubunu öksürük veya boğaz ağrısı gibi semptomlar için kullanabilirsiniz. Ancak, özellikle bal içerdiği için bal alerjisi olan kişiler dikkatli olmalıdır.
Soğan Suyu İçme
Malzemeler
1 orta boy soğan
Yapılışı
Bir soğanı rendeleyin veya doğrayın.
Elde ettiğiniz soğanı süzgeçten geçirerek suyunu sıkın.
Bu soğan suyunu içmek, bazı insanlar için bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla kullanılmıştır.
SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI
Soğanlar, antioksidanlar açısından zengin olduğu bilinen besinlerdir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.
Bazı insanlar, soğan kürlerini bağışıklık sistemini güçlendirmek ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı korunmak amacıyla kullanır. Soğanlar, içerdikleri fitokimyasallar sayesinde antimikrobiyal özelliklere sahip olabilir.
Soğan kürleri, öksürük, boğaz ağrısı ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı geleneksel olarak kullanılmıştır. Soğanın içeriğinde bulunan uçucu yağlar ve kükürtlü bileşikler, antimikrobiyal etkiler gösterebilir.