Vücudu iç dış temizleyen besin! Kokusu dayanılmaz şifası sorgulanmaz

Malzemeler

1 orta boy soğan

Bal

Yapılışı

Soğanı ince ince doğrayın.

Doğranmış soğanı bir kaba alın ve üzerine bal ekleyin.

Karışımı bir gece boyunca bekletin.

Ertesi gün, oluşan şurubu süzerek elde edin.

Elde ettiğiniz soğan şurubunu öksürük veya boğaz ağrısı gibi semptomlar için kullanabilirsiniz. Ancak, özellikle bal içerdiği için bal alerjisi olan kişiler dikkatli olmalıdır.

Soğan Suyu İçme

Malzemeler

1 orta boy soğan

Yapılışı

Bir soğanı rendeleyin veya doğrayın.

Elde ettiğiniz soğanı süzgeçten geçirerek suyunu sıkın.

Bu soğan suyunu içmek, bazı insanlar için bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla kullanılmıştır.