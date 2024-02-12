Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor, şifa saçıyor!
Yoğurt sofralarımızın vazgeçilmezi olmasının yanı sıra bazı besinlerle birleşerek şifa dağıtıyor. Çoğu baharatla birlikte tüketilebilen yoğurt zencefil ile birleştiğinde ise mucizeler oluşturuyor!
Zencefil taze, kök ve toz haliyle aktarlarda ya da marketlerde bulunabiliyor. Bağışıklık sistemini düzeltmesi ve özellikle içerdiği yoğun C vitamini sayesinde kışın oluşabilen enfeksiyonel hastalıkların tedavisinde zencefil en etkili ilaçtır.
Toz zencefilin yanı sıra taze zencefilin de içerisinde birçok yararlı bileşenler yer alır. Taze zencefilin içerisinde, %80 su, % 2 protein, % 1 yağ, %12 nişasta, B3, B6, C vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve yeteri miktarda da magnezyum bulunur.
Güzellik ve inceltici bir tarif olarak kullanılan yoğurt ve baharatlar ile hazırlayacağınız bu kür sayesinde göbek yağlarınızdan hızlı bir şekilde kurtulacak aynı zamanda da kilolarca ödem atacaksanız.
Yoğurtlu zerdeçal kürünün mucize faydaları antienflamatuar özellikli besin maddesidir. Bu nedenle vücuttaki iltihapları giderici özelliği vardır. İltihap oluşumunu da önler.