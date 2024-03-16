16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor...

16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor mu? Hangi il ve bölgeler için uyarı yapıldı?

# istanbul hava durumu
Editör: Yağmur Biçen
16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadaniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

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16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor... - Resim: 2

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Kırklareli ve Edine çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor... - Resim: 3

arçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

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16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor... - Resim: 4

ADANA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu,

HATAY 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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