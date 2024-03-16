16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor...
16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor mu? Hangi il ve bölgeler için uyarı yapıldı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadaniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Kırklareli ve Edine çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
arçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu,
HATAY 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı