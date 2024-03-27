26 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
26 ilde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte o iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış beklenen yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir miktarda (3-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 12°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu