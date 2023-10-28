28 Ekim Hava Durumu! Mitinglere katılacak olanlar❌ Meteoroloji'den uyarı sağanak yağış ve şiddetli rüzgara dikkat

İstanbul başta olmak üzere bugün bazı şehirlerden Filistin için büyük mitingler düzenleneceğinden vatandaşlar 28 Ekin hava durumunu merak ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da Sis!

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

28 Ekim Hava Durumu!

Ankara: Az bulutlu ve açık 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

Haftalık Hava Tahmini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca genel haftalık hava durumu takvimini de yayınladı. Son günlerde inişli çıkışlı olan hava önümüzdeki haftalarda sert yağışlar ve rüzgarlara teslim olacağı bekleniyor.