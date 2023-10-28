28 Ekim Hava Durumu! Mitinglere katılacak olanlar❌ Meteoroloji'den uyarı sağanak yağış ve şiddetli rüzgara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir bölgede yaşanacak şiddetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle bugün İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yapılacak olan vatandaşların yağmurluk almaları konusunda uyardı. İşte 28 Ekim hava durumu tahminleri...
İstanbul başta olmak üzere bugün bazı şehirlerden Filistin için büyük mitingler düzenleneceğinden vatandaşlar 28 Ekin hava durumunu merak ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'da Sis!
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
28 Ekim Hava Durumu!
Ankara: Az bulutlu ve açık 24
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak sağanak yağışlı 26
Adana: Az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26
Haftalık Hava Tahmini!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca genel haftalık hava durumu takvimini de yayınladı. Son günlerde inişli çıkışlı olan hava önümüzdeki haftalarda sert yağışlar ve rüzgarlara teslim olacağı bekleniyor.