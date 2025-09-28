28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 2025 Pazar günü için İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 1

SONBAHAR HAVASI ETKİLİ OLUYOR

Bugün yurdun büyük bölümünde serin, bulutlu ve yer yer yağışlı hava bekleniyor.


1 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 2

SEL VE HEYELAN RİSKİ

Trabzon ve Rize için Meteoroloji önemli uyarılarda bulundu.
Bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

2 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 3

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 2025 için 13 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul da uyarı verilen iller arasında.

3 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 4

İstanbul

4 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 5

İzmir

5 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 6

Balıkesir

6 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 7

Çanakkale 

7 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 8

Kırklareli

8 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 9

Manisa

9 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 10

Yalova

10 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 11

Bursa

11 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 12

Edirne

12 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 13

Kocaeli

13 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 14

Tekirdağ

14 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 15

Trabzon 

15 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 16

Rize

16 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 17

İSTANBUL’DA PARÇALI BULUTLU GÜN

Haftanın son günü İstanbul’da mevsim geçişinin etkileri hissedilecek.

Sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde yağış ihtimali artabilir. Vatandaşlara şemsiye tedbiri öneriliyor.

17 18
28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak - Resim: 18

SICAKLIK DEĞERLERİ

Meteoroloji İstanbul için günün sıcaklıklarını paylaştı.

Gündüz sıcaklığı 22°C, akşam sıcaklığı 16°C olacak. Rüzgâr hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

18 18
yağış il il hava durumu Hava durumu istanbul hava durumu