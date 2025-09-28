28 Eylül hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar bu şehirleri vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 2025 Pazar günü için İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı
SONBAHAR HAVASI ETKİLİ OLUYOR
Bugün yurdun büyük bölümünde serin, bulutlu ve yer yer yağışlı hava bekleniyor.
SEL VE HEYELAN RİSKİ
Trabzon ve Rize için Meteoroloji önemli uyarılarda bulundu.
Bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 2025 için 13 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul da uyarı verilen iller arasında.
İstanbul
İzmir
Balıkesir
Çanakkale
Kırklareli
Manisa
Yalova
Bursa
Edirne
Kocaeli
Tekirdağ
Trabzon
Rize
İSTANBUL’DA PARÇALI BULUTLU GÜN
Haftanın son günü İstanbul’da mevsim geçişinin etkileri hissedilecek.
Sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde yağış ihtimali artabilir. Vatandaşlara şemsiye tedbiri öneriliyor.
SICAKLIK DEĞERLERİ
Meteoroloji İstanbul için günün sıcaklıklarını paylaştı.
Gündüz sıcaklığı 22°C, akşam sıcaklığı 16°C olacak. Rüzgâr hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.