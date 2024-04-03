3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yarın öğle saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı