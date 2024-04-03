3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!
Yarın (3 Nisan) hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yeni toz taşınımı uyarısı!
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 17°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 6°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yarın öğle saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı