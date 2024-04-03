3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!

Yarın (3 Nisan) hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yeni toz taşınımı uyarısı!

# türkiye # Hava durumu
Editör: Yağmur Biçen
3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat! - Resim: 1

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat! - Resim: 2

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 17°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat! - Resim: 3

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 6°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

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3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat! - Resim: 4

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yarın öğle saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

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