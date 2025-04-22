5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat!

Bugün, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun, Siirt çevreleri, Aydın’ın güney ilçeleri ve Antalya’nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.