5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Bugün, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun, Siirt çevreleri, Aydın’ın güney ilçeleri ve Antalya’nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 30-50 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yarın da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.
Güney ve batı kıyılar ile Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ise parçalı bulutlu geçecek.
Perşembe günü; Karadeniz, Akdeniz’in büyük bölümü, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Marmara’nın güneydoğusu ile Ege Bölgesi (İzmir’in kuzeyi hariç) sağanak yağışlı olacak.
Cuma günü ise İstanbul, Yalova ve Ege kıyıları dışında yurt genelinde yağış bekleniyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.
5 günlük periyotta en yüksek sıcaklıklar şöyle:
Ankara: 22°C
İstanbul: 20°C
İzmir: 26°C
Antalya: 28°C
Adana: 33°C
Diyarbakır: 31°C
Samsun: 15°C