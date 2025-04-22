5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat! - Resim: 1

Bugün, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun, Siirt çevreleri, Aydın’ın güney ilçeleri ve Antalya’nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

1 10
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat! - Resim: 2

Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 30-50 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

2 10
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat! - Resim: 3

Yarın da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

3 10
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat! - Resim: 4

Güney ve batı kıyılar ile Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ise parçalı bulutlu geçecek.

4 10
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat! - Resim: 5

Perşembe günü; Karadeniz, Akdeniz’in büyük bölümü, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Marmara’nın güneydoğusu ile Ege Bölgesi (İzmir’in kuzeyi hariç) sağanak yağışlı olacak.

5 10
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat! - Resim: 6

Cuma günü ise İstanbul, Yalova ve Ege kıyıları dışında yurt genelinde yağış bekleniyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

6 10
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat! - Resim: 7

5 günlük periyotta en yüksek sıcaklıklar şöyle:

7 10
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat! - Resim: 8

Ankara: 22°C
İstanbul: 20°C
İzmir: 26°C
Antalya: 28°C
Adana: 33°C
Diyarbakır: 31°C
Samsun: 15°C

8 10
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat! - Resim: 9
9 10
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor: Bu iller dikkat! - Resim: 10
10 10
Hava durumu sağanak yağış