50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler
Türkiye genelinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü de birçok ili etkisi altına alacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul başta olmak üzere 50 ilde kar yağışı bekleniyor.
Birçok bölgede kar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı ve yer yer ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. 22 Şubat Cumartesi günü de kar yağışı etkisini sürdürecek. İşte yarın lapa lapa kar yağması beklenen iller:
İSTANBUL
KOCAELİ
YALOVA
BALIKESİR
BURSA
BİLECİK
ESKİŞEHİR
SAKARYA
DÜZCE
ZONGULDAK
BOLU
BARTIN
KARABÜK
ANKARA
ÇANKIRI
KIRIKKALE
KASTAMONU
SİNOP
ÇORUM
YOZGAT
KIRŞEHİR
KONYA
NEVŞEHİR
AKSARAY
NİĞDE
KAYSERİ
SİVAS
TOKAT
AMASYA
SAMSUN
ORDU
GİRESUN
TRABZON
GÜMÜŞHANE
BAYBURT
ERZİNCAN
RİZE
ARTVİN
ARDAHAN
BİNGÖL
ERZURUM
KARS
MUŞ
BİTLİS
ŞIRNAK
SİİRT
HAKKARİ
VAN
AĞRI
IĞDIR