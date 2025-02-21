50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler

Türkiye genelinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü de birçok ili etkisi altına alacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul başta olmak üzere 50 ilde kar yağışı bekleniyor.

1 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 2

Birçok bölgede kar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı ve yer yer ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. 22 Şubat Cumartesi günü de kar yağışı etkisini sürdürecek. İşte yarın lapa lapa kar yağması beklenen iller:

2 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 3

İSTANBUL

3 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 4

KOCAELİ

4 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 5

YALOVA

5 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 6

BALIKESİR

6 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 7

BURSA

7 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 8

BİLECİK

8 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 9

ESKİŞEHİR

SAKARYA

9 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 10

DÜZCE

ZONGULDAK

10 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 11

BOLU

BARTIN

11 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 12

KARABÜK 

ANKARA

12 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 13

ÇANKIRI

KIRIKKALE

KASTAMONU 

13 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 14

SİNOP

ÇORUM

YOZGAT

KIRŞEHİR

14 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 15

KONYA 

NEVŞEHİR

AKSARAY

15 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 16

NİĞDE

KAYSERİ

SİVAS

16 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 17

TOKAT

AMASYA

SAMSUN

17 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 18

ORDU 

GİRESUN

TRABZON

18 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 19

GÜMÜŞHANE

BAYBURT

ERZİNCAN

19 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 20

RİZE

ARTVİN

ARDAHAN

20 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 21

BİNGÖL

ERZURUM

KARS

MUŞ

BİTLİS

21 22
50 şehre kar yağacak! İşte 22 Şubat'ta etkilenecek şehirler - Resim: 22

ŞIRNAK

SİİRT

HAKKARİ 

VAN

AĞRI

IĞDIR

22 22
kar yağışı yoğun kar yağışı