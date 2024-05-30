9 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! 30 Mayıs 2024 Perşembe hava durumu
Meteorolojiden 9 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi. İşte 30 Mayıs 2024 perşembe hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatler Kırklareli ve Edirne, yarın öğle saaatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 17°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatler Afyonkarahisar ve Denizli ve yarın öğle saaatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 12°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 17°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 13°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 10°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu