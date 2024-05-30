9 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! 30 Mayıs 2024 Perşembe hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatler Afyonkarahisar ve Denizli ve yarın öğle saaatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu