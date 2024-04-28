Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'ya sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu. Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'ya sağanak yağış geliyor. İşte merak edilen hava durumu haberinin ayrıntıları...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu illerde yaşayan vatandaşların sağanaktan ötürü oluşabilecek olumsuz koşullara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Amasya'nın kuzey kesimi, Samsun ve Ordu'nun güney kesimleri ile Tokat çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.