Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'ya sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu. Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'ya sağanak yağış geliyor. İşte merak edilen hava durumu haberinin ayrıntıları...

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Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'ya sağanak geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu için sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'ya sağanak geliyor - Resim: 2

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'ya sağanak geliyor - Resim: 3

Bu illerde yaşayan vatandaşların sağanaktan ötürü oluşabilecek olumsuz koşullara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'ya sağanak geliyor - Resim: 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Amasya'nın kuzey kesimi, Samsun ve Ordu'nun güney kesimleri ile Tokat çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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