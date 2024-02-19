Bugün hava nasıl olacak? 19 Şubat 2024 hava durumu...

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay, Osmaniye ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Ardahan, Bitlis, Hakkari çevreleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur ve bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve karla kaplı kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin biraz üstünde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

19 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, güneyi ve doğusunun sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MERSİN °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyı kesimi ile Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur, bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğusunun kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.