Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.