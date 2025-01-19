Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Karadeniz bölgesinde yoğun kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 3 - 5 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerine ilişkin raporu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre yurdun büyük bir kısmında sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 2

19 OCAK 2025 HAVA DURUMU MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 3

ÇANAKKALE, 14°C
Az bulutlu

EDİRNE, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 4

İSTANBUL, 11°C
Parçalı bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 5

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 16°C
Parçalı bulutlu

MANİSA, 13°C
Parçalı bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 6

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 21°C
Az bulutlu

HATAY, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN, 18°C
Az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 9°C
Az bulutlu

KONYA, 9°C
Az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 8

ATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU, 8°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE, 12°C
Parçalı bulutlu

SİNOP, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 10

DOĞU ANADOLU

ERZURUM, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KARS, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

MALATYA, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 15°C
Az bulutlu

SİİRT, 9°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA, 15°C
Az bulutlu

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 12

Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 13

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu - Resim: 14

Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgar Orta ve Doğu Karadeniz’de batılı yönlerden fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

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