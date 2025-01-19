Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Karadeniz bölgesinde yoğun kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 3 - 5 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerine ilişkin raporu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre yurdun büyük bir kısmında sağanak ve kar yağışı etkili olacak.
19 OCAK 2025 HAVA DURUMU MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE, 14°C
Az bulutlu
EDİRNE, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 11°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 16°C
Parçalı bulutlu
MANİSA, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 21°C
Az bulutlu
HATAY, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 9°C
Az bulutlu
KONYA, 9°C
Az bulutlu
ATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE, 12°C
Parçalı bulutlu
SİNOP, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAMSUN, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı
KARS, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
MALATYA, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP, 15°C
Az bulutlu
SİİRT, 9°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA, 15°C
Az bulutlu
Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgar Orta ve Doğu Karadeniz’de batılı yönlerden fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.