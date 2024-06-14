Cuma gününe dikkat! 14 Haziran 2024'te Türkiye'de kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bursa'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.