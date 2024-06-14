Cuma gününe dikkat! 14 Haziran 2024'te Türkiye'de kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor
14 Haziran 2024 hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bursa'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 26°C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Isparta çevrelerinin yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller yöresinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 23°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 22°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, bölge geneli yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu