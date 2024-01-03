Deprem Bölgesine Meteorolojik Uyarı! Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kez deprem bölgesine uyarıda bulundu. Özellikle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş şehirlerinde şiddetli yağış uyarılarında bulundu.
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Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
04.01.2024 tarihinde saat 00.00 başlayıp 05.01.2024 tarihinde saat 15.00'te son bulacak.
Bunun için trafikte olanlar dikkatli olması lazım.
Öte yandan belediyeler sel baskınları konusunda dikkatli olmalılar.