Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Mersin'in kıyı ilçeleri haric bölge geneli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı