Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu...

Mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklıkları seyrederken hafta sonu için sağanak uyarısı geldi. İşte 6 Nisan hava durumu...

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Editör: Yağmur Biçen
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Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu... - Resim: 1

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu... - Resim: 2

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu... - Resim: 3

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Mersin'in kıyı ilçeleri haric bölge geneli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

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Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu... - Resim: 4

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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