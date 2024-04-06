Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu...
Mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklıkları seyrederken hafta sonu için sağanak uyarısı geldi. İşte 6 Nisan hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Mersin'in kıyı ilçeleri haric bölge geneli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 16°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA 8°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu