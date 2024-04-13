Hafta sonu havalar nasıl olacak?

Bayram havası hafta sonu da devam edecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı dışında kalan kesimlerde yağış görülecek.

Hafta sonu havalar nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Adıyaman ve Gaziantep'in batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, yurdun iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 22, Diyarbakır ve İstanbul'da 23, İzmir'de 27, Samsun'da 18, Adana'da 26, Antalya'da 29, Trabzon'da 15 derece civarında seyredecek.

Hafta sonu havalar nasıl olacak? - Resim : 1

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